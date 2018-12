Türkei und Russland planen Nachkriegsordnung in Syrien

Russland und die Türkei haben bei einem Treffen am Samstag in Moskau beschlossen, ihren künftigen Einsatz in Syrien abzustimmen. Sie einigten sich auf die Koordination der Truppen, um unter den „neuen Umständen Terroristen“ aus dem Bürgerkriegsland zu vertreiben, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow gestern. Alle Regionen sollen von „terroristischen Gruppen“ befreit werden, fügte sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu hinzu.

Mit den „neuen Umständen“ ist der bevorstehende Abzug US-amerikanischer Truppen aus Syrien gemeint. Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, dessen Truppen zuletzt von kurdischen Kräften wegen eines drohenden Angriffs türkeifreundlicher Milizen in Nordsyrien zu Hilfe gerufen wurden.