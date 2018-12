Syrien: "Assad hat auf Dauer die besten Karten"

Gewinner der „neuen Dynamik“ könnte der IS sein, so Feichtinger: „Er könnte der lachende Dritte sein, weil Kurden-Kämpfer, die bis jetzt an der IS-Front gebunden waren, zur Verteidigung des Kernlandes verlegt werden. Das könnte den Dschihadisten eine Atempause verschaffen.“ Das habe man schon zu Beginn des Jahres beobachten können, als die Türkei in die nordsyrische Region Afrin eindrang. Damals seien kurdische Milizionäre von ihrem Anti-IS-Einsatz abgezogen worden, um sich Erdoğans Truppen in den Weg zu stellen, das habe dem IS Auftrieb gegeben.