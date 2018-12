Syrien-Krieg: Kurden bitten Assad um Hilfe gegen Türkei

Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten ( YPG) in Syrien haben die Regierung von Staatschef Bashar al-Assad um Beistand bei der erwarteten türkischen Militäroffensive gebeten. Die YPG rief die Regierung in Damaskus am Freitag auf, Truppen in die von ihnen kontrollierten Gebiete im Norden Syriens zu verlegen. "Wir laden die syrischen Regierungstruppen ein, die Kontrolle über die Gebiete zu übernehmen, die wir ihnen entzogen haben, insbesondere von Manbij, und diese Gebiete gegen eine türkische Invasion zu verteidigen", hieß es in einer Erklärung der kurdischen Volksverteidigungseinheiten ( YPG).

Die syrische Armee ist dann Freitagmorgen in die nördliche Stadt Manbij einmarschiert. Das teilte ein Armeesprecher im Staatsfernsehen mit.