Türkei: Lebenslang für Menschenrechtler

In der Türkei ist der

Menschenrechtler Osman Kavala zu einer lebenslangen Haftstrafe

verurteilt worden. Der heute 64-Jährige wurde wegen der

Finanzierung landesweiter Demonstrationen im Jahr 2013 des

Putschversuchs für schuldig befunden. Kavala war seit viereinhalb Jahren ohne

Verurteilung in Haft.

Proteste in Istanbul

Er weist die Vorwürfe gegen ihn im

Zusammenhang mit Protesten im Gezi-Park zurück. Sie hatten sich

an Bebauungsplänen für den Park in Istanbul entzündet und in

monatelange regierungskritische Demonstrationen im ganzen Land

ausgeweitet. Der heutige türkische Präsident Recep Tayyip

Erdogan war damals Ministerpräsident.

Viele westliche Staaten betrachten den Prozess gegen Kavala

als politisch motiviert. Der Europäische Gerichtshof für

Menschenrechte hatte die Freilassung des Mäzens angeordnet. Als

im Oktober die Botschafter mehrerer Länder, darunter auch

Deutschlands, die Umsetzung dieser Anordnung forderten, löste

dies diplomatische Verwicklungen aus. Erdogan kündigte die

Ausweisung der Diplomaten an, nahm dies aber zurück, nachdem die

Botschaften erklärt hatten, sich an diplomatische Konventionen

zu halten und sich nicht in innere Angelegenheiten eines

Gastlandes einzumischen.

18 weitere Urteile

Zusammen mit Kavala wurden am Montag mehrere weitere

Personen zu je 18 Jahren Haft verurteilt. Ihnen wird Beihilfe

zum Putschversuch vorgeworfen. Ein Verfahren wegen

Spionageverdachts gegen Kavala wurde aus Mangel an Beweisen

eingestellt.