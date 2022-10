Truss bleibt trotz Rebellion stur - und verspricht "mehr Kuchen"

Abgeschlagen in Umfragen

In Umfragen liegt Labour zwischen 12 und 33 Prozentpunkten vor den Tories. Laut YouGov sehen 73 Truss negativ und nur 14 Prozent positiv – unterm Strich liegt ihre Beliebtheit mit -59 unter den Tiefstständen, die Vorgänger Boris Johnson und Ex-Labour-Chef Jeremy Corbyn je erreichten. Truss versuchte da am Mittwoch, Durchschnittsbriten direkt anzusprechen. „Ich teile die gleichen Hoffnungen und Ängste“, etwa was Jobchancen, Sicherheit und Gesundheitssystem betrifft, meinte sie. „Ich will, was sie wollen“.

"Putsch"

Ob sie mit ihrer Rede aber Chaos und Aufruhr in den eigenen Reihen in eine geeinte Front verwandeln kann, bezweifeln viele Beobachter. Am Dienstag hatte ihre Innenministerin Suella Braverman nach der Steuer-Kehrtwende von einem versuchten „Putsch“ fehlgeleiteter Tories gegen Truss gesprochen. Chris Mason, ein politischer Korrespondent der BBC, sprach gar von einem sich abzeichnenden „Bürgerkrieg“ bei den Tories. „Leute beginnen zu sagen: entweder vereint sich die Partei hinter der neuen Regierungschefin“ oder es könnte Neuwahlen geben. „Umfragen deuten dabei auf eine Vernichtung der Tory-Partei hin”.