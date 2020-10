Trumps Rundumschlag vor dem TV-Duell

Vorgeschmack auf das, was heute dräut, gibt Trump seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus nach Corona-Rekordgenesung. Seine Kundgebungen, bei denen er auf die an Corona laborierende First Lady Melania Trump bisher verzichten muss, sind noch demagogischer geworden. Corona und die desolate Wirtschaft, die wichtigsten Themen für viele Wähler, werden von ihm „schöngeredet“, stöhnen Berater.