Trumps Ein-Mann-Nachrichtenagentur geschlossen

Das von rund 88 Millionen Menschen verfolgte Konto @realDonaldTrump ist dauerhaft gesperrt. Der kalifornische Kurzmitteilung-Riese begründete dies damit, dass Trump nach der Erstürmung des Kapitols, die fünf Todesopfer forderte, weiter Gewalt verherrlicht habe. Weil es in einschlägigen Kreisen Hinweise auf eine erneute Attacke auf das Parlament in Washington am 17. Jänner gebe, habe man die Reißleine gezogen.