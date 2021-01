Stolze USA

Aber gewankt ist nicht die Demokratie, wie ein Trunkener wankt nur der Präsident. Dass er schlussendlich doch noch den Sieg Joe Bidens anerkannt hat, liegt nur in seiner Angst begründet, doch vorzeitig aus seinem Amt entfernt zu werden. In der Tat: Warum hat ihn nicht längst jemand in Zwangsjacke aus dem Weißen Haus geholt – das wird sein Vermächtnis bleiben (und komme jetzt niemand mit „Aber er hat auch Gutes geleistet“ – was bitte? Selbst über sein Nahost-Werk ließe sich trefflich disputieren).

Die Demokratie und ihre Institutionen haben sich Amerika zurückerobert, eindrucksvoll, stolz. Was immer die Präsidentschaft Biden bringen wird (wenigstens wird der Demokrat nicht so maßlos überschätzt, wie einst Barack Obama). Ach ja, auch das ist ein Vermächtnis Trumps: Er hat seinen Republikanern in vier Jahren alles verspielt – die Mehrheit im Repräsentantenhaus, das Präsidentenamt nach nur einer Amtszeit, die Mehrheit im Senat. Das haben noch nicht viele amerikanische Präsidenten geschafft.

Nein, das Bild, das diese Woche in Washington gezeichnet wurde, ist ein anderes: Die USA sind keine Bananenrepublik, nur weil ihr Präsident wie der Häuptling einer solchen agierte. Sie sind eine funktionierende Demokratie. Unfreiwillig haben die Chaoten im Kapitol das nur noch unterstrichen.