„Trump hat sich selbst ins Knie geschossen“

Als Ursache für die Spaltung der US-Gesellschaft wird der amerikanische Kapitalismus genannt, der zu viele Abgehängte produziert hat. Auch die Pandemie wird viele Abgehängte in Europa produzieren. Stehen wir vor einer Entwicklung wie in den USA?

Durch die Covid-19-Krise ist eine Entwicklung wohl ein Stück weit vorweggenommen worden, mit der zu rechnen war. Denn das Problem der Politik allgemein ist, dass wir uns mit den großen Fragen der Zukunft, abseits der Pandemie, wie Digitalisierung, Umweltkrise und der Umstellung der Arbeitswelt kaum beschäftigen können, geschweige denn eine Antwort haben.

Trump und Twitter: Das war eine verhängnisvolle Methode, Politik zu machen. Hat sein Twitterstil das Social-Media-Verhalten in Europa verändert?

Das Problem ist, dass wir nicht mehr von einer gemeinsamen Faktenbasis wegdiskutieren. Man soll unterschiedlicher Meinung sein, was die Bewertung der Fakten betrifft. Aber in den USA sieht man wieder zuerst, was passiert, wenn die Gesellschaft komplett auseinanderdriftet. Wir können uns gerne über Trump aufregen. Aber er ist letztendlich eine Karikatur, eine unsägliche Zuspitzung dessen, wie wir alle mittlerweile kommunizieren. Schauen Sie sich an, wie hierzulande intelligente, reflektierte Persönlichkeiten auf Twitter in Beflegelungen abgleiten. Trump ist auch ein Spiegelbild unserer Empörungs- und Emotionalisierungskultur. Gefährlich wäre es zu glauben, wenn er nicht mehr auf der Bildfläche ist, dass alles gut ist.

Besitzt unsere politische Elite so viel Selbstreflexion?

Derzeit bewegen wir uns eher in Richtung einer „Emokratie“, wo nur die emotionale Zuspitzung eines Themas zählt. Dazu kommt der Negativitätsfokus, den auch nicht Trump erfunden hat. Trump hat diese Methode nur in dunkle Tiefen gebracht. Die Angst taugt leider in den meisten Fällen besser zur Mobilisierung als die Hoffnung.