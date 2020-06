Trump-Show vor seinen Fans – ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln

Antwort: 3. November. In weniger als 140 Tagen will der zuletzt resignativ wirkende Amtsinhaber vermeiden, was als Gefahr für ihn noch nie so virulent war wie heute – seine Abwahl. Donald Trump ist in allen seriösen Umfragen dramatisch abgesackt. Sein sprunghaftes Krisen-Management der Coronavirus-Krise, die epochale Arbeitslosigkeit von mehr als 30 Millionen, die unversöhnliche Kommentierung der Anti-Rassismus-Proteste nach tödlichen Polizei-Auswüchsen gegen Schwarze – all das hat seinen Widersacher Joe Biden um bis zu 14 Prozentpunkte Vorsprung davonziehen lassen. Dabei tut der 77-jährige Demokrat nicht viel mehr, als konstant staatsmännisch emphatisch zu sein und Fehler zu vermeiden.

Viele "Baustellen" für Trump

Besonders alarmierend für Trump: In Bundesstaaten, auf die es ankommt (Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan etc.) laufen dem Präsidenten gerade Frauen und ältere Männer davon. Dazu kommen Skandal-Enthüllungsbücher über ihn, juristische Ohrfeigen des Obersten Gerichtshofes und Zensur-Maßnahmen seiner großen Internet-Megafone Twitter und Facebook.

Aus dieser Negativspirale will Donald Trump am Samstag mit Jubelbildern und frenetischen Anfeuerungsrufen seiner Anhänger für zwei, drei Stunden ausbrechen. Die Rechnung wird – siehe oben – in 14 Tagen präsentiert.