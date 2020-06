Trump-Besuch ohne Maske: Medizin-Firma vernichtet Produktion

Trump lobte die Mitarbeiter und erfreute sich an den Stäbchen "made in the USA", wie er betonte.

Zum Einsatz kommen die Wattestäbchen, die während des Besuches fabriziert wurden, allerdings nicht. Die Produktion würde für Trumps Besuch heruntergefahren, hatte die Marketingmanagerin der Firma im Vorfeld der Visite mitgeteilt. Die Stäbchen, die währenddessen erzeugt würden, würden vernichtet.

Heikel dabei ist, dass es in Maine und anderen US-Regionen laut USA Today zunehmend an Materialen für Corona-Tests mangelt. Grund ist die durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen gestiegene Anzahl an Testungen.