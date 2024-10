In Butler/Pennsylvania, nördlich von Pittsburgh, entkam Trump vor drei Monaten mit Glück den Kugeln eines Attentäters , er wurde nur geringfügig am Ohr verletzt.

Über 50 000 Anhänger, überwiegend Weiße, kamen nach Schätzungen von Behörden am Samstagabend zu einem historischen Revival in eine kleine Stadt in Pennsylvania , um unter freiem Himmel den „unerschütterlichen Selbstbehauptungswillen” des 45. US-Präsidenten zu feiern, wie Teilnehmer teilweise unter Tränen erklärten.

An Ort und Stelle meldete sich der republikanische Kandidat für die Wahl am 5. November mit einem unverhohlen sentimentalen Spektakel zurück, das „ Trotz, Furchtlosigkeit, Mut und Patriotismus ” demonstrierte, wie der Künstler Bill Secunda sagte. Dessen handgefertigte Statue des Ex-Präsidenten, der wie ein Denkmal gehuldigt wurde, trägt den Titel „Stark wie Nägel”.

