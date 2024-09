Melonis Kalkül: Warum sie mit Elon Musk bei einem Galadinner auftauchte

Am Anfang schien sie diesbezüglich den richtigen Pfad eingeschlagen zu haben. Sie knüpfte enge Beziehungen zu EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und vermied jeglichen frontalen Angriff auf Brüssel. Auch ihren Freund, den ungarischen Premierminister Viktor Orbán , hielt sie so gut es ging auf Distanz.

Dass Melonis politisches Herz mehr in Richtung Trump schlägt, liegt auf der Hand, trotzdem wird in Italien darüber gerätselt, warum sie die Auszeichnung des Atlantic Council von Musk bekommen wollte. Ein springender Grund ist nicht zu erkennen. Oder doch?

Der ehemalige US- Präsident Bill Clinton meinte einst „It’s the economy, stupid!“, und dabei bleibt es.

Musk könnte in Italien investieren

Ob die USA in Zukunft eine Präsidentin oder einen Präsidenten haben werden, wird man sehen. Umso wichtiger ist es für Meloni, gute Beziehungen zu allen zu pflegen. Also weiter an der Seite Joe Bidens zu stehen und dessen Position, was die Ukraine betrifft, zu unterstützen; wenngleich Risse sichtbar werden.

Gleichzeitig aber gilt es für sie, die geschäftlichen und politischen Verbindungen mit der Gegenseite für den Fall eines Trump-Siegs enger zu knüpfen. In diesem Fall wäre Musk ein idealer wirtschaftlicher Brückenbauer zwischen Washington und Rom - und andererseits ein potentiell sehr wichtiger Investor in Italien.