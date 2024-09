Dass Melania Trump im Falle einer zweiten Amtszeit ihres Mannes nicht mehr an seiner Seite die klassische First Lady der Vereinigten Staaten sein würde, ist regelmäßig Gesprächsstoff bei Washingtoner Empfängen.

Bleibt Melanie bei ihrem Sohn in New York?

Barron Trump, der einzige Sohn des Paares, hat just an der renommierten New York-University (NYU) sein Wirtschafts-Studium aufgenommen. Der 18-Jährige, von seiner Mutter von Geburt an umhegt und abgeschirmt, muss nicht ins Studenten-Wohnheim. Er wird auf seiner eigenen Etage im Trump-Tower wohnen, nur 15 Minuten Fußweg von seiner neuen Alma Mater entfernt.

Aus dem Umfeld des Trump-Clans verlautet, dass Melania Trump ihren Lebensmittelpunkt daher sehr wahrscheinlich in New York sieht und ansonsten Zeit in Mar-a-Lago im klimatisch angenehmeren Florida verbringen wird. A) Um ihrem Sohn zur Seite zu stehen. B) Weil ihr die Millionen-Metropole, anders als Washington DC, ans Herz gewachsen ist.