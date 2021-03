Trump: Keine neue Parteigründung, aber vielleicht neue Kandidatur

Trump liebäugelt mit erneuter Kandidatur 2024

Was bei Trump zunächst lautes Wehklagen über die angeblich zu seinen Lasten "manipulierte Wahl" bedeutet. Dann vernichtende Kritik an seinem Nachfolger ("der katastrophalste erste Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte"). Dann namentliche Bloßstellung seiner parteiinternen Kritiker im Amtsenthebungsverfahren ("Schmeißt sie alle raus!"). Dann jede Menge Selbstlob ("tollste Wirtschaft weltweit"). Und schließlich ein offensives Liebäugeln mit einer erneuten Kandidatur in vier Jahren. Was sich unwahrheitsgemäß so anhörte: "Wer weiß, vielleicht entscheide ich mich, sie (die Demokraten - d. Red.) ein drittes Mal zu schlagen." Jedenfalls sei die "unglaubliche Reise", die er zusammen mit seinen treuen Anhängern begonnen habe, "weit davon entfernt, zu Ende zu sein".

Denn dass die Wahl am 3. November vergangenen Jahres klar für ihn ausgegangen sei, ein Lügen-Kapitel das selbst seine treuen Weggefährten an der Spitze der republikanischen Partei gerne in Anerkenntnis des Biden-Sieges beerdigen würden, steht für den 74-Jährigen nach wie vor fest. Trumps neue Rechen-Logik dabei geht so: "Ich habe 12 Millionen Stimmen mehr als 2016 bekommen, da waren es 63 Millionen. Demoskopen haben uns gesagt, 66 Millionen reichen diesmal aus. Wir haben rund 75 Millionen gehabt. Was ist passiert?".

Wahl-Experten blieb angesichts der "Großen Lüge" (Big Lie) die Spucke weg. Ist doch erwiesen und juristisch wie parlamentarisch beglaubigt, dass Biden 81,3 Millionen Stimmen bekam und entschieden mehr Wahlmänner. Die Gäste der "Conservative Political Action Conference", die seit Donnerstag um mediale Aufmerksamkeit buhlte, gaben hingegen mit frenetischem Applaus "Du hast gewonnen! Du hast gewonnen!" zurück.

Trump klagt über Obersten Gerichtshof

Worauf sich Trump bitter über den Obersten Gerichtshof beklagte. Die Top-Richter-/innen, drei von ihnen hatte er persönlich berufen, hätten "nicht den Mumm und die Courage" gehabt, etwas gegen den "Betrug" zu unternehmen. Trump forderte substanzielle Wahlrechtsreformen, die Missbrauch ausschließen sollen. So verlangt er unter anderem eine Identifikationsüberprüfung der Wähler und radikale Einschränkungen bei der Briefwahl.