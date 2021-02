Trump holt zu neuem Schlag aus

Heute offiziell seinen Hut in den Ring zu werfen, würde Trump in puncto Finanzen/Wahlkampfspenden ad hoc strengen Regeln unterwerfen. Die könne der Unternehmer, dessen Geschäfte nicht gut gehen, in Verbindung mit bald anstehenden dreistelligen Darlehensrückzahlungen für Immobilien und Golf-Anlagen „nicht gebrauchen“, sagte ein Insider in Washington dem KURIER. Eher wahrscheinlich sei, dass Donald Trump mit dem erneuten Griff nach der Macht spiele. Weil es ihn im Zentrum des Interesses hält. Und weil so die Rolle des Königsmachers zementiert wird, wenn 2023 der Kandidat zu küren ist, der Joe Biden ablösen soll.

Wie wuchtig Trumps Standortbestimmung heute ausfällt, ist wichtig, weil sich in der „Grand Old Party“ gerade die Bataillone für den Richtungskampf formieren. Etliche Entscheider im Establishment propagieren den offenen Bruch. „Trump darf nicht die Zukunft der Republikaner definieren“, sagt der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, „wir selbst müssen sie definieren.“

Sein Argument und das vieler anderer: Unter Trump haben wir durch den Verlust des Weißen Hauses und der Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses eine dreifache Niederlage erlitten. Bei aller Wertschätzung für 75 Millionen Wähler-Stimmen – das erfordert einen Trainer-/Spielführer-Wechsel.

Bannerträger dieses Flügels, zu dem auch die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley gehört, ist Mitch McConnell. Der ehedem mächtigste Republikaner im Senat hat Trump nach der Erstürmung des Kapitols durch einen marodierenden Trump-Mob zur Persona non grata gestempelt. Der 74-Jährige ist sicher, dass die Partei nicht mehrheitsfähig werden kann, wenn sie sich weiter als Fan-Klub des Möchtegern-Autoritären versteht.

Trump revanchierte sich mit einer „Charakter-Hinrichtung“, bei der keine Patrone unverschlossen blieb. Tenor: McConnell sei dumm, alt, miesepetrig und müsse weg. Doch der Mann aus Kentucky ist bis 2026 gewählt und damit unantastbar. Was nicht für jeden Trump-Kritiker gilt.

Etliche Kongress-Abgeordnete, Senatoren und Gouverneure, die sich im Zuge des Impeachment-Verfahrens gegen Trump gestellt haben, sind verwundbar.

Mit seiner mit rund 100 Millionen Dollar prall gefüllten Wahlkampf-Kriegskasse im Rücken will Trump seine Basis gegen die „Verräter“ aufhetzen und bis zu den Zwischenwahlen im Kongress im Herbst 2022 radikal-populistische Gegenkandidaten aufbauen.