Trump ist in Umfragen erstmals wieder beliebter als Biden

Doch die aktuellste Krise hat ihr Zentrum derzeit im US-Kongress. Das billionenschwere Budgetpaket, mit dessen Hilfe die USA in den kommenden Jahren ihre Infrastruktur aufmöbeln und klimafreundlich werden sollten, hängt fest. Nicht nur bei den Republikanern, auch bei Bidens Demomkraten wächst der Widerstand. Der Hauptgrund ist wieder einmal das dramatisch wachsende Budgetdefizit und dazu die Staatsschulden. Das bringt - wie inzwischen regelmäßig in der US-Politik - auch die Regierung in die Bredouille. Im US-Kongress ist neuer Streit über die Schuldenobergrenze entbrannt, der in der Vergangenheit bereits mehrfach in einem Regierungsstillstand gemündet war. Ohne eine Erhöhung ist das Limit demnächst ausgereizt. Finanzministerin Janet Yellen könnte dann mit Überbrückungsmaßnahmen nur für kurze Zeit einen „government shutdown“ abwenden, bei dem viele Bundesbehörden aus Geldmangel den Betrieb einstellen müssten.