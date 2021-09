Joe Biden kämpft mit Afghanistan-Debakel und Impfflaute

Auf der Suche nach Erfolgen geht Joe Biden jede Extra-Meile. Heute, Montag, schlägt der an diversen innen- wie außenpolitischen Krisen laborierende amerikanische Präsident in Long Beach auf.

Im Hafen-Moloch bei Los Angeles will er seinem von Abwahl bedrohten demokratischen Parteifreund, Gouverneur Gavin Newsom, den Rücken stärken. Geht die Sache beim „Recall“ am Dienstag schief und fiele Kalifornien an die Republikaner, wäre der Pleite-Sommer 2021 für Biden perfekt. Die Erstürmung der linken Hochburg an der Westküste würde als Omen dafür genommen, dass es mit den Demokraten knapp 13 Monate vor den Zwischenwahlen im Kongress in Washington kontinuierlich bergab geht - Joe Biden vorneweg.

Mit dem Amtsantritt des 78-Jährigen verband sich die Hoffnung, ja, die klare Erwartung, dass Chaos und erratische Zickzackläufe a la Donald Trump im Weißen Haus der Vergangenheit angehören. Spätestens nach dem tödlichen Kabuler Kuddelmuddel um den Truppenabzug aus Afghanistan und die Beendigung des dort 20 Jahre vergebens geführten Krieges ist man sich da bei den Demokraten nicht mehr so sicher. „Joe Biden hat viel Vertrauen verspielt“, sagen Funktionäre in Washington hinter vorgehaltener Hand, „sein Versprechen, mit Kompetenz und Weitsicht zu regieren, ist geplatzt.“