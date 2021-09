20 Jahre nach 9/11: „Wir gehören an diesen Ort“

Ihr Mann duschte

Sie griff zum Hörer, um Frank Mastropaolo zu erreichen. Ihr Mann duschte noch. „Wir werden attackiert, kein Pilot kann doch das World Trade Center übersehen!“

Wenige Minuten später, um 9.03 Uhr, traf das zweite Flugzeug den Südturm. Frank Mastropaolo, bis heute davon traumatisiert, sah den Aufprall vom Schlafzimmer-Fenster aus in Echtzeit. „Du musst sofort da raus“, schrie Joan am Telefon. Danach verloren sich die Eheleute für acht Stunden. Als sie am Abend gemeinsam zu ihrer Wohnung gingen, waren alle Fensterscheiben herausgedrückt. Zentimeterdicker, weißer Staub hat das Appartement unbewohnbar gemacht. In diesen Stunden sei der Entschluss gewachsen: „Wir gehen hier nicht weg. Wir kommen wieder. Wir gehören an diesen Ort.“

Acht Monate später zogen die Mastropaolos gegen den vehementen Rat der Verwandtschaft, die vor toxischen Luftverhältnissen warnte, in das gleiche Haus in eine andere Wohnung ein – immer die Trümmerberge von 9/11 im Blick.

In den Wochen vor dem 20. Jahrestag drängeln sich täglich Tausende auf dem Gedenk-Areal, wo einst die Doppeltürme standen. Von den zwei den Grundrissen nachempfundenen quadratischen Pools, von deren Rändern Tausende Liter Wasser in die granitschwarze Tiefe stürzen, um abermals in einer Öffnung zu verschwinden, geht für Mastropaolo immer noch „eine Wirkung aus, die tief meine Seele berührt“.

Beim Gang entlang der bronzenen Brüstung, auf der die Namen der rund 3.000 Opfer von New York, Washington und Shanksville/Pennsylvania eingestanzt sind, hält sie immer wieder an, streichelt behutsam die Namenszüge ihr bekannter Menschen, erzählt Anekdoten und sagt da, wo weiße Rosen in den Fugen stecken, einen kurzen Geburtstagsgruß. Dass irgendwann die Trauerarbeit abgeschlossen sein könnte, glaubt sie nicht.