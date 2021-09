Kampf der 9/11-Hinterbliebenen: "Durchlebt den Horror immer wieder"

Ein Brandbrief, unterschrieben von 1.600 Angehörigen von 9/11-Opfern, an Joe Biden zeigte Wirkung. Der US-Präsident kündigte am Freitag eine Überprüfung der damaligen Untersuchungen und die Neuklassifizierung der Beweismittel an. „Die amerikanischen Bürger verdienen es, das ganze Bild zu kennen, und sollen wissen, was ihre Regierung über die Anschläge weiß.“ Der ganze Bericht soll in mehreren Teilen in den kommenden sechs Monaten freigegeben werden.

Terry Strada darf hoffen. Sie stellt sich derweil wie jedes Jahr um diese Zeit auf emotional harte Wochen ein. „Alle Jahrestage sind schwer. Man durchlebt den Horror immer wieder neu. Es ist eine überwältigend traurige Zeit.“ Diesmal eine mit zarten Lichtblicken: Justin Thomas, der Neugeborene von 2001, hat sich für die Nationalgarde gemeldet. „Er will sein Land verteidigen“, sagt die Mutter stolz.