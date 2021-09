Nach 9/11: „Die Welt ist gefährlicher geworden“

Sehr wohl aber in Ländern wie Afghanistan und dem Irak. Nach dem Einmarsch der US-Truppen in Bagdad – abermals nach einem raschen Feldzug, der die militärische Überlegenheit der USA im konventionellen Bereich unter Beweis stellte – bildeten sich Terrorzellen, die unter anderem in die Entstehung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) mündeten. Hat dieser „Krieg gegen den Terror“ die Welt unsicherer gemacht? Feichtinger: „Mit dem Krieg gegen den Terror wurde der Versuch unternommen, weltweit Allianzen zu schmieden, um gegen diese zunehmende Bedrohung vorzugehen.

„Die Welt ist durch diesen Krieg auch gefährlicher geworden, weil Terrorbekämpfung in den Fokus gerückt wurde.“ Dennoch hätten im Irak wie in Afghanistan realistische Ziele für die Zeit nach dem Sturz des jeweiligen Machthabenden gefehlt: „Die wichtigste Lehre überhaupt besteht darin, dass eine nachhaltige Systemänderung in einem Land letztlich nur durch die dortige Gesellschaft erfolgen kann. Man kann von außen unterstützen und helfen, aber nicht mehr“, sagt der Sicherheitsexperte.