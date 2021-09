9/11 veränderte alles. Wie lebte es sich am 10. September 2001?

Es ist einer dieser wenigen Momente in der jüngeren Weltgeschichte, von denen jeder weiß, wo er war, als es geschah. Als am 11. September 2001 um 14.46 Uhr österreichischer Zeit ein Passagierflugzeug in einen der Türme des World Trade Centers in New York krachte; als alle noch von einem fürchterlichen Unfall ausgingen ... bis 17 Minuten später ... nichts mehr so war wie zuvor.

Es war ein Tag, an dem nicht bloß zwei Wolkenkratzer in der bekanntesten Stadt der Erde einstürzten, sondern einer, an dem auch die Gesellschaft als Ganzes ins Wanken geriet.