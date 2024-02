Trump könnte bis zur Wahl ohne relevante Verurteilung davonkommen

Republikanische wie parteiunabhängige Wähler in Iowa und New Hampshire waren nach den Vorwahlen sehr klar in ihren Aussagen: Wird Donald Trump in einem der vier gegen ihn anstehenden Strafprozesse vor der Präsidentschaftswahl Anfang November verurteilt, ist der Rubikon überschritten. Der Ex-Präsident und haushohe favorisierte Kandidat für die Nominierung in diesem Jahr würde dann zwischen 20 und 30 % weniger Stimmen bekomme. Das Weiße Haus bliebe ihm dann, so Wahlforscher, mit einiger Wahrscheinlichkeit verschlossen.

Auch darum versucht Trump, der allein im vergangenen Jahr aus den Schatullen seiner Unterstützer-Vereine 50 Millionen Dollar für Anwaltskosten ausgab, die in New York, Washington DC und Florida spielenden Verfahren zu verzögern; am besten über den Wahltermin am 5.11. hinaus. Sein Kalkül: Im Falle eines Sieges gegen Amtsinhaber Joe Biden könnte Trump seinen Justizminister anweisen, alle Prozesse auf Bundesebene einzustellen.

Neun Monate vor der Wahl zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten verdichten sich die Anzeichen, dass Trump auf diese Last-Minute-Selbstrettung gar nicht mehr angewiesen sein könnte. Denn Justizias Mühlen arbeiten so sehr im Schneckentempo, dass aus Expertensicht auch nur eine relevante Verurteilung, die den Wählerwillen massiv beeinflussen könnte, immer unwahrscheinlicher wird.

Sex-Prozess

Von der negativen Einschätzung sind die beiden Zivilverfahren - der Sex-Verleumdungsprozess gegen E. Jean Carroll und das Betrugsverfahren gegen Trumps Immobilien-Konzern - ausgenommen. Hier geht alles seinen Gang. Auf Trump laufen Entschädigungszahlungen von potenziell rund 500 Millionen Dollar zu. Spätestens bis Mitte Februar will Richter Arthur Engoron für Klarheit sorgen.

Dagegen kommen die drei Großverfahren, wo es um den Diebstahl von hoch sensiblen Staatsgeheimnissen geht und die versuchte nachträgliche Korrektur der Wahl 2020 samt Putschversuch, nicht vom Fleck.