Trump befeuerte Spekulationen über eine erneute Kandidatur

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat wieder Spekulationen über eine erneute Kandidatur bei der Wahl 2024 befeuert. "Für mich habe ich diese Entscheidung bereits getroffen", sagte Trump dem "New York Magazine" in einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel - allerdings ohne zu sagen, ob er noch mal antreten wolle oder nicht.