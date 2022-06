Wie Trump Wahlhelfer terrorisieren ließ, um im Amt zu bleiben

Todesdrohungen am Telefon, per Brief oder via E-Mail, rassistische Beleidigungen, Haus-Belagerungen, Einschüchterungen von Familienmitgliedern: Das ist nur ein Teil der Repressalien, die Wahl-Helfer in den USA nach der Präsidentschaftswahl 2020 erleiden mussten.

Der Zorn von Donald Trump und seinen Anhängern traf jene, die sich geweigert hatten, den Wahlsieg von Joe Biden nachträglich zu manipulieren. Einige leiden noch heute unter Angstzuständen und der Sorge vor Verfolgung durch Trump-Anhänger, wie aus ihren Aussagen im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol hervorgeht.

So erklärte der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses von Arizona, Rusty Bowers, dass er es bis heute an Wochenenden vor seinem Privathaus mit Demonstranten zu tun bekommt, die ihn und seine Familie geradezu tyrannisieren. „Ich bin als pädophil, pervers und korrupt beleidigt worden“, sagte der langjährige Konservative sichtlich um Fassung ringend.