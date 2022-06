Trump führte Krieg gegen Amerika, doch seine Wähler stehen zu ihm

Verfassungswidrig

Indem sie den roten Faden in Richtung einer kriminellen Verschwörung ausrollte, mit der Spinne Donald Trump in der Mitte eines aus Lügen gewebten Netzes, machte die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney klar, wohin die Empfehlung des Ausschusses in Richtung Justizminister Merrick Garland am Ende voraussichtlich gehen wird: Er soll gegen den 45. Präsidenten der USA Anklage wegen krimineller und verfassungswidriger Aktivitäten erheben.

Laut Cheney, die hier für den ganzen, mehrheitlich mit Demokraten besetzten Ausschuss spricht, den ihre Partei boykottiert, verfolgte Trump einen siebenstufigen Plan:

Die gezielte Täuschung der Öffentlichkeit über die ihm selbst schon im November 2020 durch Leute wie den damaligen Justizminister Bill Barr sehr bewusst gemachte Wahlniederlage gegen Joe Biden. Die versuchte Erpressung von Wahlverantwortlichen in entscheidenden Bundesstaaten (Georgia etc.), die Ergebnisse dort in seinem Sinne zu frisieren. Die hartnäckige Nötigung von Vize-Präsident Mike Pence, die Zertifizierung des Biden-Sieges am 6. Jänner zu verweigern. Die geplante Fälschung von Wahlmänner-Listen für das „electoral college“.

Der beabsichtigte Austausch von Spitzenleuten im Justizministerium, um der von Gerichten längst widerlegten Behauptung des Wahlbetruges neues Gewicht zu geben und neue Untersuchungen einzuleiten. Der aktive Aufruf an seine wochenlang durch Propaganda und Lügen-Märchen aufgewiegelte Fan-Basis, zum Kapitol zu ziehen, dort „wie der Teufel zu kämpfen“ und so seinen Verbleib im Amt zu sichern. Die stundenlange Weigerung, trotz flehender Appelle engster Mitarbeiter und Familien-Mitglieder (Tochter Ivanka), dem gewalttätigen Treiben des Mobs durch eine frühe präsidiale Intervention via Fernsehen und „social media“ die Spitze zu nehmen.