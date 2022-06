Trump als Symptom einer Krankheit der Demokratie

Wer Trumps Wahlk├Ąmpfe begleitet hat, hat sie immer noch in den Ohren ÔÇô jene Parolen von den ehrlichen, einfachen B├╝rgern, die von ÔÇ×denen in WashingtonÔÇť benachteiligt und quasi ├╝bers Ohr gehauen w├╝rden. Schlie├člich w├╝rden die ja ohnehin nur noch sich selbst bedienen. Ein Vorwurf, den man weder in Washington, noch in der EU-Zentrale in Br├╝ssel oder einer anderen Hauptstadt einer westlichen Demokratie so leicht absch├╝tteln kann. Das in den USA zur Perfektion getriebene System des Lobbyismus macht Parlamente zum Spielfeld f├╝r die Interessen finanzstarker Gruppen. Wer die st├Ąrksten Mannschaften an Lobbyisten ins Spiel schickt, verschafft sich am besten Geh├Âr f├╝r seine Interessen.

Die Antwort der Populisten ist einfach und ├╝berzeugend. Allein die Stimme auf dem Wahlzettel k├Ânne dieses kaputte System knacken. Wer mit der Mehrheit dieser Stimmen ausgestattet ist, hat daher alle Rechte. Schlie├člich ist er ja der Vertreter des Volkes. Doch Demokratien wie jene in den USA wurden nicht ohne Grund als ausget├╝fteltes System der Gewaltenteilung gebaut. Es ist ein System, in dem auch einem Wahlsieger ein ganz klar beschr├Ąnkter politischer Spielraum ├╝berlassen wird. Hier der Pr├Ąsident, dort die beiden H├Ąuser des Kongresses als eigentliche Gesetzgeber und ihnen gegen├╝ber die Justiz bis hinauf zum H├Âchstgericht, die das alles auf seine Gesetzes- und Verfassungstreue zu ├╝berpr├╝fen hat.

Es sind diese Institutionen, die nicht nur das Funktionieren einer Demokratie sichern, sondern auch, dass sie sich nicht in eine Scheindemokratie verwandelt, die nur noch aus Wahlzetteln besteht. Nicht nur in den USA haben populistische Politiker mit mangelndem Respekt vor diesen Institutionen, ja sogar deren offener Herabw├╝rdigung billige Punkte gemacht. Erinnern wir uns an Bemerkungen ├╝ber die Justiz hierzulande. Es ist die wohl gef├Ąhrlichste Art, die Grundfesten unserer Demokratien auszuh├Âhlen, bis die nur noch Fassade sind ÔÇô und eine B├╝hne f├╝r ach so strahlende Helden des Wahlvolkes.