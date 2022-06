Noch einmal US-Präsident Joe Biden? Selbst Demokraten legen sich quer

Der alte Mann soll nicht mehr antreten. Auf diesen Nenner kann man bringen, was gerade die Demokraten in Amerika umtreibt, wenn sie mit Schweiß auf der Stirn an die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren denken. Der unter konstant prekären Umfragewerten leidende Joe Biden, so hätten es in der Partei manche gern, möge zeitig seinen Verzicht auf eine zweite Kandidatur 2024 verkünden. Und den Weg frei machen für frisches Blut.

Im Fokus der gerade durch eine New-York-Times-Recherche hochgeschwappten Debatte stehen nackte Jahreszahlen. Und damit verbunden die Sorge, dass der Amtsinhaber einfach nicht mehr die Kraft für den Knochenjob im Weißen Haus besitzen könnte.

Ronald Reagan war 77, als er abtrat. Biden ist 79. Mit Abstand der älteste Präsident, den Amerika je hatte. Bei der Amtseinführung im Januar 2025 wäre der Dinosaurier aus Delaware 82. Am Ende seiner zweiten Amtszeit stünden 86 Lenze auf Bidens Arbeitszeugnis.