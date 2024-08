Trotz Flug- und Reisewarnungen: Wie Menschen im Libanon die Lage einschätzen

Die Angst vor einem großen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist in diesen Tagen groß. Österreichs Außenministerium rief am Montag alle Staatsbürger auf, den Libanon umgehend zu verlassen, die britische Botschaft zog am Vormittag ihr Personal ab.

Spätestens seit die israelische Armee vor einem Monat einen ranghohen Hisbollah-Kommandanten im Süden der Hauptstadt Beirut mit einem gezielten Luftangriff getötet hat, beschießen beide Seiten das Gebiet entlang der Grenze täglich. Nach der Tötung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh im Iran vergangene Woche hat die Hisbollah Vergeltung angekündigt.