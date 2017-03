Am 17. Dezember 2010 verbrannte sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi. Der junge Mann protestiert so gegen die Behördenwillkür unter Langzeit-Präsident Zine el Abidine Ben Ali. Zu spät versucht dieser, die Wogen zu glätten: Er besucht den sterbenden Bouazizi im Spital.

Vergebens: Empörung greift um sich, zwei Tage nach der Verzweiflungstat fordern Tausende auf einer Kundgebung Reformen.

Die Proteste bilden den Keim zur tunesischen "Jasmin-Revolution". Die Polizei greift hart durch...

...doch die Demonstranten geben nicht auf. Es gibt mehr als 200 Tote. Am 14. Jänner flieht...

...Präsident Ben Ali ins Exil nach Saudi Arabien. In den 23 Jahren, die er an der Macht war, pflegte Ben Ali gute Beziehungen mit dem Westen - der den weltlich orientierten Despoten als stabilen Faktor im islamischen Nordafrika schätzten.

Ähnliches galt in anderen arabischen Ländern - der Revolutions-Funken sprang über. Zuerst auf Ägypten...

...wo Hosni Mubarak seit 1981 herrschte.

Erstmals trauen sich Gegner Mubaraks auf die Straße zu gehen. Der Tahrirplatz ("Platz der Befreiung") in Kairo wird rasch zum Epizentrum der zunächst friedlichen Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern.

Um ihrer Forderung - das Abdanken Mubaraks - Nachdruck zu verleihen, verharren die Menschen tagelang auf dem Platz, der zeitweise einem riesigen Volksfest gleicht.

Doch die Stimmung kippt rasch, die Polizei und - nach deren Abzug - zivile Handlanger sowie Anhänger Mubaraks gehen massiv gegen die Demonstranten vor. Viele Menschen sterben, weil Scharfschützen von den Dächern schießen.

Die Bilder von den Geschehnissen am Tahrirplatz gehen um die Welt. Etwa, als mit Knüppeln bewaffnete Mubarak-Anhänger auf Kamelen und Pferden in die Menge stürmten.

Der Umsturz in Ägypten fordert innerhalb von 18 Tagen offiziell 846 Menschenleben.

Trotz der Gewalt geben die Menschen nicht nach - schließlich dankt Hosni Mubarak am 11. Februar ab. Die Macht übergibt er der Armee.

Der Jubel am Tahrir-Platz ist gigantisch. Ägypten ist das zweite Land, das...

innerhalb von einem Monat eine Revolution erlebt.

Nur wenige Tage später, am 14. Februar, gehen auch im Mini-Staat Bahrain Demonstranten auf die Straße. Hier ist es die benachteiligte Schiiten-Mehrheit, die demonstriert. Das Land wird von einer Sunnitischen Herrscherdynastie regiert.

Diese reagiert mit voller Härte. Bei den Dauerprotesten sterben mehrere Menschen...

...und viele werden verletzt. Am 16. März wird der Dauerprotest der Reformbewegung schließlich gewaltsam vom Militär beendet. Saudi Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate schicken Soldaten und Polizisten zur Unterstützung der Behörden Bahrains. Die Revolution ist hier gescheitert.

Ebenfalls am 15. Februar bricht im Osten Libyens, in der traditionell rebellischen Stadt Benghazi, ein Volksaufstand aus. Auch in Tobruk (Bild) geht eine Polizeistation in Flammen auf.

Der Aufstand in Libyen ist von Anfang an von Gewalt geprägt: Truppen des Despoten Muammar Gaddafi feuern auf Demonstranten...

...die bald selbst zu den Waffen greifen. Der Aufstand...

...wird zu einem Bürgerkrieg. Die Rebellen werden vom Westen mit Waffen und Know How unterstützt.

Auch kämpfen die Rebellen mit den Waffen, die sie Gaddafis Truppen abnehmen.

Bereits am 19. März fliegt die NATO (konkret die USA, Frankreich und Großbritannien) erste Luftangriffe.

Gaddafi-Stellungen werden angegriffen. Offizieller Grund des folgenden NATO-Einsatzes ist es, die Zivilbevölkerung vor den Übergriffen des Gaddafi-Regimes zu beschützen.

Doch auch die Rebellen sind nicht zimperlich. Ihnen werden ebenfalls Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Der blutige Umsturz endet am 20. Oktober: Langzeit-Despot Muammar Gaddafi wird bei der Flucht aus seiner Heimat-Stadt Sirte von Rebellen gefangen genommen und getötet.

In einem weiteren arabischen Land dauert der Umsturz weitaus länger: Im Jemen.

Hier begannen am 27. Jänner Proteste gegen Staatschef Ali Abdullah Saleh, der seit 33 Jahren regiert.

Am 18. März, dem "Tag der Würde", gingen in der Hauptstadt Sanaa Hunderttausende auf die Straße.

Doch die Sicherheitskräfte schießen scharf, 53 Menschen sterben.

Über die folgenden Monate kippt die Situation - es kommt immer öfter zu offenen Kämpfen und Anschläge. Der Jemen steht am Rande des Bürgerkriegs.

Viele Menschen sterben in dem Konflikt, der auch die Armee des Landes spaltet.

Doch trotz der Gewalt gehen die Menschen weiter auf die Straße.

Schließlich gibt Staatschef Saleh am 23. November die Macht ab - allerdings wird ihm Straffreiheit garantiert.

Noch nicht abgeschlossen sind die politischen Umwälzungen, die im März in Syrien begannen.

In vielen syrischen Städten gingen die Menschen auf die Straße, um gegen den Despoten Baschar al-Assad zu demonstrieren.

Die Proteste werden brutal niedergeschlagen.

Die syrischen Sicherheitskräfte gehen seit Monaten massiv gegen Demonstranten vor - laut UNO starben bereits mehr als 5.000 Menschen.

Doch die Assad-Gegner demonstrieren trotzdem weiter. Ende 2011/Anfang 2012 entwickelt sich die Situation in Syrien immer mehr zu einem Bürgerkrieg, in dem Armee-Deserteure gegen Soldaten kämpfen.