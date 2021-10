Tony Blairs Millionengeschäfte: Wie kam der Ex-Premier zu so viel Geld?

Das funktionierte so: Die Villa in der Londoner Harcourt Street war 2015 von einem Unternehmen namens Romanstone mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln gekauft worden. Romanstone war eine klassische Briefkastenfirma, also ein Scheinunternehmen, das extra zu diesem Zweck gegründet worden war.

Tony und Cherie Blair gründeten also ihrerseits eine Firma mit dem entlarvenden Namen Harcourt Ventures - und kauften gleich die ganze Scheinfirma Romanstone auf. Damit ging auch das Anwesen in ihren Besitz über. Weil der Deal aber offiziell kein Immobilienkauf, sondern die Übernahme eines ausländischen Konzerns darstellte, wurde keine Grunderwerbssteuer fällig.