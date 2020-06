Tony Blair soll Serbien auf EU-Kurs bringen

In Serbien läuft einiges aus dem Ruder: Es gibt Streit in der Regierung, die Privatisierung kommt nicht voran, der EU-Beitrittskandidat und alte Verbündete Russlands am Balkan schlingert zwischen Brüssel und Moskau hin und her. Die EU-Granden schauen kritisch auf Serbien. Jetzt will die Regierung in Belgrad das Ruder herumreißen: sie hat den ehemaligen britischen Premier Tony Blair als Berater engagiert.

Da die Staatskasse in Belgrad leer ist, wird der Ex-Labour-Politiker von Geldern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert. Blair hat gute Kontakte zu Abu Dhabi, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Serbien und den Emiraten florieren und sollen ausgebaut werden.