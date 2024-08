Traf er Putin? Der seltsame Fall des Telegram-Chefs Pawel Durow

© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Der Telegram-Chef sitzt in Paris in Haft, weil seine Plattform seit Jahren ein Hort für Kriminelle ist. Doch sie ist auch essenziell für Protestbewegungen in autoritären Regimen. Von der Ergreifung eines Mannes, der sich kaum greifen lässt.