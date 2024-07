Gewaltkult in Russland: "Wie in Österreich im Zweiten Weltkrieg"

Hat sich diese Entwicklung seit dem Februar 2022 noch beschleunigt?

Die erste Bruchlinie war die Pandemie 2020, dazu kam die Demokratiebewegung in Belarus, danach setzte in Moskau eine schnelle Radikalisierung ein. Der Gipfel des Ganzen ist die Gewaltexplosion in der Ukraine, die auf Vernichtung abzielt. Der Kriegsgegner, die ukrainische Gesellschaft, wird absichtlich entmenschlicht. Ukrainerinnen und Ukrainer werden nur mehr als Masse gezeichnet, die vernichtet werden muss. Darin zeigt sich auch die zunehmend faschistoide Tendenz des Putin-Regimes. Mit dem Krieg, der alle Gewalterfahrungen der letzten Dekaden in den Schatten stellt, wird aber auch die eigene russische Bevölkerung verformt. Putins Regime zerstört die russische Gesellschaft. Es wird Generationen dauern, das zu bewältigen.

Die Ukraine wird im Politsprech oft verweiblicht, als Vergewaltigungsopfer dargestellt. Putin selbst sagte kurz vor der Invasion: „Ob du willst oder nicht, du wirst es hinnehmen müssen, meine Schöne“. Woher kommt diese Frauenverachtung?

Ich nutze dafür den Begriff Chauvinismus. Das vereint den aggressiven, nationalistischen Imperialismus, die Diktatur Putins und den herrschenden Sexismus, den er auch durch die Betonung von aggressiver Hypermaskulinität zur Schau stellt. Historisch ist das nicht verwunderlich. Die angebliche Geschlechtergleichstellung der Sowjetunion war nur Doppelsprech, sie hatte mit der Realität nichts zu tun. Frauen hatten eine Dreifachbelastung, sie waren nur im Arbeitsleben „gleichberechtigt“, weil das Überleben anders nicht möglich gewesen wäre. Zeitgleich waren sie politisch fast vollständig marginalisiert – und an der extrem patriarchalen Familienstruktur der Zarenzeit hatte sich auch kaum etwas verändert. Auch im post-sowjetischen Russland ist sie in vielen Gesellschaftsschichten erhalten geblieben. Sexismus ist heute zentrales Element der Gesellschaft. In den 1990ern gab es eine kurze Zeit des feministischen Aufbruchs, mit Beginn des Putin-Regimes kam aber sofort ein drastischer Rollback, der umso intensiver wurde, je autokratischer das Regime wurde.