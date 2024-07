Sabotage, Umweltterror, Mordkomplotte: Russlands "Schattenkrieg" in Europa

Die Firma selbst profitiert davon in ungeheurem Ausmaß. Sie schaffte erst vor Kurzem in die oberste Aktienliga DAX, und seit Kriegsbeginn hat sich ihr Kurs mehr als verfünffacht. Dass Russland das mit Argusaugen beobachtet, ist nur logisch, zumal sich Papperger mittlerweile auch gern in den Medien zeigt. Die Anschlagspläne passen aber auch in ein größeres System: Sie sind Teil des hybriden Kriegs, den Moskau schon seit Längerem gegen Europa und die USA führt.

Seltsame Vorfälle häufen sich

Beispiele dafür gibt es zuhauf. Vor allem Sabotageakte mehren sich: In Lagerhäusern in den USA und Großbritannien, in denen für die Ukraine bestimmte Waffen lagerten, brachen auf ominöse Weise Brände aus; zudem wurden Überwachungskameras an Orten entdeckt, an denen die NATO gerade ukrainische Truppen ausbildet. Im April wurden zwei Deutschrussen festgenommen, die Bomben auf US-Militäreinrichtungen in Deutschland werfen wollten – und im Mai brannte es dann bei der Firma Diehl in Berlin. Dort wird das Luftverteidigungssystem „Iris-T SLM“ produziert, auch ein kriegsentscheidendes System.

In Schweden, dem jüngsten Mitglied der NATO, entgleisten im Winter gleich zweimal Züge der Malmbanan, einer der wichtigsten Verbindungen des Landes. Nach einem Unfall sah das nicht aus: Auf ihr könnten Waffen und Truppen von Norwegen weiter nach Schweden und Finnland transportiert werden.

Und in Estland, wo russische Agenten auch das Auto des Innenministers attackierten, mussten gleich mehrfach Flugzeuge umkehren. Unbekannte hatten das GPS-Signal gestört, der Ursprung der Störquelle - St. Petersburg.