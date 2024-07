Chinesische Soldaten an der NATO-Grenze zu Polen: Was ist da los?

Was hat Belarus von der Übung?

Minsk geht es vor allem um Propaganda, in Richtung Westen wie in Richtung Russland. Zeitgleich zur Übung, die bis 19. Juli dauert, findet in Washington der große NATO-Jubiläumsgipfel statt, bei dem die belarussische Oppositionsführerin Switlana Tichanowskaja dabei ist – sie wurde von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eingeladen, will ihr Land Richtung Westbündnis führen.

Lukaschenkos Politik verfolgt das absolute Gegenteil, wodurch sich sein Land im Würgegriff Putins befindet. Eine militärische Annäherung an China kann ihm da vielleicht etwas Luft verschaffen: Erst vergangene Woche trat Minsk auch der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) bei, der neben China und Russland auch einige zentralasiatische Staaten sowie der Iran, Pakistan und Indien angehören.