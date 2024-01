Belarussischer Exil-Minister: "Lukaschenko bereitet sich auf Krieg vor"

Latuschka weiß, wovon er spricht, der Belarusse traf Lukaschenko selbst etliche Male, war einst selbst in Minsk Kulturminister. Doch im Anschluss an die mutmaßlich gefälschten Wahlen 2020 stellte sich Latuschka an die Seite der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja – heute, knapp drei Jahre nach der überstürzten Flucht aus Belarus, ist er ihr Stellvertreter als Teil der belarussischen „Exilregierung“ in Warschau.

Zu Besuch in Wien

Am Dienstag war Pawel Latuschka im Wiener Parlament zu Gast. Auf Einladung der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, gab er dabei vor Journalisten Einblicke in die Situation in seiner Heimat.

Das Lukaschenko-Regime sei nach wie vor deutlich gefährlicher, als es im Westen wahrgenommen werde, so Latuschka. Nicht nur, dass die russische Armee bei ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch von belarussischem Gebiet operiere – gemeinsam mit Putin arbeite Lukaschenko grundsätzlich daran, auch die eigene Armee bereit für einen Krieg zu machen. Latuschka zufolge gab es etwa Schulungen für belarussische Unternehmen, wie man in Kriegszeiten die Versorgung der Front sicherstellen könnte.

Außerdem gebe es klare Hinweise, so Latuschka, dass Lukaschenko beim Treffen mit Putin Anfang dieser Woche zugestimmt hat, russische Atomwaffen auf belarussischem Boden zu stationieren. Die würden als „Sicherheitsgarantie“ dienen, sollte Belarus einen anderen Staat angreifen. Dabei nannte Latuschka nicht nur die Ukraine als Beispiel, sondern auch Litauen.