Tausende von geschmuggelten Eselpenissen beschlagnahmt

Dieser illegale Handel führt zu einer drastischen Verringerung der Eselpopulation in Nigeria, wo viele Menschen auf Esel als Arbeitstiere angewiesen sind.

Insgesamt 16 Säcke mit Genitalien wurden letzte Woche am internationalen Flughafen in Lagos, der größten Stadt Nigerias, beschlagnahmt.

Was steckt hinter dem illegalen Handel mit Eselteilen?

Die britische Wohltätigkeitsorganisation The Donkey Sanctuary schätzt, dass jedes Jahr etwa 4,8 Millionen Esel gehandelt und wegen ihrer Häute getötet werden. Im Juli beschlagnahmte allein der nigerianische Zoll Eselshäute im Wert von 114.000 €, die aus dem benachbarten Niger ins Land geschmuggelt wurden. Zu den Versuchen, diese Praxis einzudämmen, gehört ein Vorschlag der Senatoren aus dem Jahr 2021, das Töten von Eseln zu verbieten. Dieser Vorschlag ist noch nicht in Kraft getreten. "Der größte Nutznießer dieses Handels sind die Eselhändler in China", sagt Muhammad Datti, einer der Bundesgesetzgeber, die das vorgeschlagene Verbot unterstützen. "Dieses Tier ist [in Nigeria] vom Aussterben bedroht und kann sich aufgrund der sehr geringen Fruchtbarkeit nicht in großer Zahl fortpflanzen", sagt Datti.

Nach Angaben der Zollbehörde wurde eine Untersuchung eingeleitet, um weitere Informationen über die beschlagnahmten Gegenstände zu erhalten.