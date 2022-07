Mit Hammer betäubt und gehäutet: Afrikanische Eseldiebe im Dienste Chinas

In Afrika fand der chinesische Markt Esel in Hülle und Fülle – jährlich werden mindestens drei Millionen Esel ihrer Felle wegen geschlachtet, während die bäuerliche Bevölkerung Ostafrikas massiv darunter leidet. Die Vermietung eines Eselgespanns – etwa um Wasser aus dem nächsten Brunnen zu transportieren – sichert ganzen Familien ihren Unterhalt. Kinder, die eigentlich in die Schule gehen würden, müssen wieder auf den Feldern aushelfen, weil die Esel als Ackertiere fehlen.

In den vergangenen Jahren und Monaten versuchten die Regierungen, den Export der Eselfelle einzudämmen, da die Tiere vom Aussterben bedroht seien. Tansania verbot gar das Schlachten für den Fellhandel, in Südafrika dürfen „nur“ noch 12.000 Esel jährlich in lizenzierten Schlachthöfen für Eselleim geschlachtet werden.