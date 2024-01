Taiwans Präsidentin weist Xis Aussagen zu "Wiedervereinigung" zurück

Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen hat den in der Neujahrsansprache von Präsident Xi Jinping bekräftigten Souveränitätsanspruch Chinas erneut zurückgewiesen. Der wichtigste Grundsatz für den Kurs in den Beziehungen zu China sei die Demokratie, sagte Tsai auf einer Neujahrspressekonferenz am Montag in Taipeh zu Xis Äußerungen. Taiwans Beziehungen zu China müssten vom Willen des Volkes bestimmt werden und der Frieden müsse auf "Würde" basieren.

"Wir sind schließlich ein demokratisches Land", argumentierte Tsai. Der chinesische Staatschef hatte in seiner Neujahrsansprache erklärt, die "Wiedervereinigung des Mutterlandes sei historisch unvermeidlich". Xi schlug damit einen schärferen Ton an als im Vorjahr, als er sagte, die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße seien "Mitglieder ein und derselben Familie".

China hat den militärischen Druck erhöht, um seinen Souveränitätsanspruch gegenüber dem demokratisch regierten Taiwan durchzusetzen, das am 13. Jänner Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abhält. Die Volksrepublik solle das Ergebnis der taiwanesischen Wahlen respektieren und es liege in der Verantwortung beider Seiten, Frieden und Stabilität in der Meerenge zu wahren, erklärte Tsai.