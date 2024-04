Taiwan: Warum fast alle Gebäude dem Rekord-Erdbeben standhielten

Der Koloss bewegte sich. Am Mittwoch, gegen 7.58 Uhr, ging ein Raunen durch die Stockwerke 88 bis 94 im Wolkenkratzer Taipei 101 . Wie an jedem Morgen hatten sich Dutzende Besucher versammelt, um die 660 Tonnen schwere Stahlkugel zu sehen, die dort von der Decke hängt: das größte sogenannte Tilgerpendel der Welt. Doch als die Stadt vom schwersten Erdbeben der letzten 25 Jahre erschüttert wurde, begann die Kugel plötzlich, mehrere Meter hin- und herzuschwingen. Die Besucher erlebten die Kraft der Erschütterung hautnah mit – in 400 Metern Höhe.

Und doch hielt sich die Zerstörung auf Taiwan – trotz der neun Todesopfer und knapp 1.000 Verletzten – am Mittwoch in Grenzen. Landesweit wurden zwar etwas mehr als 1.000 Gebäude beschädigt, aber nicht ein einziges brach vollständig in sich zusammen. Nur das Bild des umgekippten Gebäudes in der Küstenstadt Hualien, in dem vier Menschen starben, ging um die Welt.