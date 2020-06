Luftangriffe für Assad Kriegserklärung durch Israel

Auch ein zweiter israelischer Luftangriff innerhalb von 48 Stunden in und bei Damaskus wurde am Sonntag, in Israel wie in Syrien, offiziell bestätigt. Inoffizielle Quellen berichten in beiden Ländern von Angriffen auf einen Transport iranischer Raketen an die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah und militärische Einrichtungen auf dem Flughafen von Damaskus. Ziele, die nur wenige Kilometer vom Präsidentenpalast entfernt liegen.

Nach Informationen der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind dabei mindestens 15 syrische Soldaten getötet worden. "Mindestens 15 Soldaten wurden getötet, Dutzende werden vermisst", sagte der Leiter der Londoner Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, am Montag.

Es sind die umfangreichsten militärischen Aktionen Israels in Syrien seit dem Jom-Kippur-Krieg vor 40 Jahren – zu einer Zeit, in der sich der Ruf nach internationaler Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg verstärkt. Zeichnet der sich doch immer deutlicher als Völkermord ab. Der seit März 2011 andauernde Aufstand gegen das Assad-Regime hat nach UN-Schätzungen bereits mehr als 70.000 Menschen das Leben gekostet.

Syrische Regierungssprecher bestätigten die Treffer am Sonntag, führten sie jedoch auf Artilleriebeschuss zurück. Was Experten bezweifeln: „Zu weit lagen die Ziele auseinander, zu genau waren die Treffer.“