Syrien-Flüchtlinge: Österreich will sofort abschieben, die EU bremst

Wenn es um Asylwerber geht und darum, jene, die man nicht mehr im Land haben will, rasch wieder loszuwerden, gibt sich Gerhard Karner gerne forsch. Nicht nur hat die Regierung in Wien inzwischen alle laufenden Asylverfahren von Syrern einmal ausgesetzt, auch ein Plan für die schnelle Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern sei fertig ausgearbeitet, erklärte der Innenminister gegenüber dem ORF: Man werde diejenigen, die nicht bereit seien, sich zu integrieren, oder nur von Sozialhilfe leben würden, so rasch wie möglich nach Syrien zurück schicken. Der Sturz des Assad-Regimes, das ja für die Mehrzahl der rund 100.000 Syrer in Österreich der Grund für Flucht und Asylantrag war, mache das möglich.