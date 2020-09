Südstaaten-Treffen: Macron gibt im Gasstreit mit Erdogan Gas

Frankreich hatte jüngst als Zeichen der Solidarität mit Athen und Nikosia seine Militärpräsenz im östlichen Mittelmeerraum erhöht. Macron will unmittelbar vor dem Treffen in der korsischen Inselhauptstadt den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis empfangen. Paris verbindet mit Athen eine Militärpartnerschaft. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Paris Griechenland mit bis zu 20 Rafale-Kampfflugzeugen und Fregatten beliefern könnte.

Paris vs. Ankara

Macron gilt in der EU als harter Kritiker des türkischen Präsidenten Erdogan. Der 42-Jährige hatte Ankara mehrfach wegen der Rolle im Libyen-Konflikt angegriffen, denn dies bedrohe auch die Sicherheit Europas. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt die international anerkannte Regierung in Libyen. Macron sei für einen „anspruchsvollen Dialog“ der Europäer mit der Türkei und fordere von Erdogan vor allem Klarheit, hieß es in den Élyséekreisen. Es gebe ein „kollektives Interesse“ der Europäer daran, die Beziehung zu Ankara zu stabilisieren und zu klären - denn die Türkei sei ein wichtiger Partner der EU.

In dem nordafrikanischen Land Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg, der von außen befeuert wird. Während die Türkei die Regierung in Tripolis unterstützt, erhält der einflussreiche General Chalifa Haftar Hilfe unter anderem von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Russland.