Sudans Regierungschef Hamdok verkündet Rücktritt

Der sudanesische Regierungschef Abdalla Hamdok, das zivile Gesicht der Übergangsregierung in dem nordostafrikanischen Land, hat angesichts der anhaltenden politischen Krise seinen Rücktritt erklärt. "Ich habe mein Bestes versucht, das Land davon abzuhalten, in die Katastrophe abzugleiten", sagte Hamdok am Sonntagabend in einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache.

Fehlender Konsens

Nun habe der Sudan angesichts seiner politischen Spaltung aber einen "gefährlichen Wendepunkt überschritten, der sein Überleben bedroht", so Hamdok, der erst vor sechs Wochen im Rahmen einer politischen Vereinbarung mit dem Militär wiedereingesetzt worden war. Die politischen Kräfte im Land seien zerstritten, sagte Hamdok in seiner Rede an die Nation.