Sudan: "Wenn du zum falschen Stamm gehörst, schießen sie"

Der 28-jährige Mohammed Ibrahim kam vor einem Monat hier an. Seine Familie befindet sich noch im Sudan. „Ich bin in Kontakt mit ihnen. Sie sagen, dass es ihnen gut geht. Aber ich weiß, dass es ihnen nicht gut geht“, erzählt der junge Mann. Seine Schwester, erzählt er, sei aus einem vorbeifahrenden Auto beschossen worden. „Sie hat überlebt. Aber die Kugel ist noch immer in ihrem Körper.“

Für einige ist die Moschee in Juba nur ein Zwischenstopp. Sie wollen weiterziehen – zu Verwandten, etwa in Uganda. Andere hoffen, dass der Krieg in ihrer Heimat in absehbarer Zeit zu Ende geht. „Ich will möglichst schnell wieder zurück“, sagt etwa Mohammed Ibrahim.

Die Gestrandeten im Flüchtlingscamp in Yambio sehen das weniger optimistisch. „Das wird nicht schnell vorbei sein“, fürchtet Dafallah Al Taib. Als die Kämpfe in Al-Dschazira ankamen, floh er mit seiner Frau und den neun Kindern. „Die Straßen waren geschlossen, es war wirklich schwer, aus dem Kriegsgebiet zu kommen. Wir hatten großes Glück.“ Gewalt sei allgegenwärtig. Gegen Frauen, gegen Ethnien. „Wenn du zum falschen Stamm gehörst, schießen sie auf dich“, erzählt der Geflüchtete. „Wenn du Glück hast, rauben sie dich nur aus.“