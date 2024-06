Akute Hungersnot im Bürgerkriegsland Sudan: WHO warnt

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer Hungerkatastrophe im Bürgerkriegsland Sudan .

"Menschen sterben, weil ihnen der Zugang zu lebenswichtigen Diensten und Medikamenten fehlt, und in einigen Regionen besteht die reale Gefahr, dass Menschen massenweise verhungern", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. In dem Land stehe kaum noch medizinische Hilfe zur Verfügung.