Sturgeon und Johnson: Labour profitiert von jüngsten Polit-Skandalen

Drei vakante Sitze

Stetig spielen Skandale verschiedener Parteien in Großbritannien einem möglichen Wahlsieg Labours in die Tasche. Nach Johnsons Rücktrittsankündigung und den Rücktritten seiner Unterstützer Nadine Dorries und Nigel Adams stehen in England drei Landeskreiswahlen an.

Johnsons Wahlkreis könnte laut dem Forschungsinstitut Savanta mit 52 Prozent an Labour gehen. In den anderen zwei Wahlkreisen wird es knapper.

➤ Mehr lesen: Ex-Premier Boris Johnson: Jetzt auch Parlaments-Aus

Auch wenn der Labour-Partei bei landesweiten Wahlen aktuell ein Erdrutschsieg über die Konservativen in Aussicht gestellt wird: Ausruhen darf sich Labour-Chef Keir Starmer nicht.

Die Unterstützung für die Partei sei „ziemlich schwach“, zitieren britische Medien Luke Tryl, den Direktor des Think Tanks „More in Common“.

Und auch der bekannte Politologe Sir John Curtice sah bei der Entwicklung der schottischen Labour Partei in den letzten Monaten lediglich eine „Nulllinie“.