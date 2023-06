Schottlands Ex-Regierungschefin Sturgeon festgenommen

Die frĂŒhere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist im Zuge von Ermittlungen zu finanziellen Ungereimtheiten in ihrer Partei festgenommen worden. Die 52-JĂ€hrige befinde sich in Gewahrsam und werde von Ermittlern befragt, teilte die schottische Polizei am Sonntag mit.