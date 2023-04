Nach Durchsuchungen bei Sturgeon: Schottische Regierung in der Krise

Personelle Turbulenzen, Ungereimtheiten um die Parteifinanzen und polizeiliche Ermittlungen halten die regierende Schottische Nationalpartei (SNP) in Atem. "In meinen 50 Jahren mit der Partei ist dies die grĂ¶ĂŸte und herausforderndste Krise, die wir je erlebt haben", sagte der aktuelle ParteiprĂ€sident, Mike Russell, der schottischen Zeitung "The Herald" (Samstag).

Ex-Regierungschefin Nicola Sturgeon - noch bis vor zwei Wochen im Amt - sagte vor ihrem Wohnhaus nahe Glasgow am Samstag zu Reportern, die vergangenen Tage seien "natĂŒrlich schwierig" gewesen, sie wolle aber mit ihrem Job weitermachen und nach vorne schauen. Ihr Ehemann Peter Murrell, einst Finanzchef der SNP und VorgĂ€nger von Russell, musste sein Amt rĂ€umen und war in dieser Woche zeitweise festgenommen und rund zwölf Stunden lang von der Polizei befragt worden. SpĂ€ter bauten die Ermittler vor dem Wohnhaus des Paares ein Zelt auf und durchsuchten das GrundstĂŒck.